Üye Girişi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, doğu ve batıya ait ne varsa hepsini bağrını basan bir büyük medeniyet mirasının bugünkü hali olarak yeni bir... - Son Dakika

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, doğu ve batıya ait ne varsa hepsini bağrını basan bir büyük medeniyet mirasının bugünkü hali olarak yeni bir...

26.08.2021 12:57

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, doğu ve batıya ait ne varsa hepsini bağrını basan bir büyük medeniyet mirasının bugünkü hali olarak yeni bir şahlanış içindedir" -"Tarihimizin her döneminde olduğu gibi o yıllarda da devletimizi yıkmayı hedefleyen iç ve dış saldırılarla karşı karşıyaydık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, doğu ve batıya ait ne varsa hepsini bağrını basan bir büyük medeniyet mirasının bugünkü hali olarak yeni bir şahlanış içindedir"

-"Tarihimizin her döneminde olduğu gibi o yıllarda da devletimizi yıkmayı hedefleyen iç ve dış saldırılarla karşı karşıyaydık. Sultan Alparslan'ın 9 yıllık hükümdarlığı dönemi, halkta memnuniyetin zirveye ulaştığı bir devir olmuştur"

-"Sultan Alparslan bu geniş coğrafyada birliğin ve adaletin tesisi için samimi gayret göstermiştir. Devletinin sınırlarını genişleten Sultan Alparslan, Malazgirt Kalesi'ni almış ve Halep'e kadar ulaşmıştı"

-"Bizans İmparatoru ise Selçuklu ilerleyişini engellemek için yola çıkmıştı. Bizans ordusunun sergilediği vahşeti haber alan Sultan Alparslan istikametini Ahlat'a çevirmişti"

-"Malazgirt'ten başlayıp İznik'e ve Konya'ya, Söğüt'ten başlayıp Bursa, Edirne ve İstanbul'a ulaşan bu yürüyüşün her anı bizim için ibretlerle doludur"

-"Bu kükremiş sel gibi millete zincir vuracak gafiller, gerektiğinde dağları delecek azme ve kararlılığa sahip olduğumuzu bilsinler"

MUŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'nda konuştu.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, doğu ve batıya ait ne varsa hepsini bağrını basan bir büyük medeniyet mirasının bugünkü hali olarak yeni bir...
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, doğu ve batıya ait ne varsa hepsini bağrını basan bir büyük medeniyet mirasının bugünkü hali olarak yeni bir...
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, doğu ve batıya ait ne varsa hepsini bağrını basan bir büyük medeniyet mirasının bugünkü hali olarak yeni bir...
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, doğu ve batıya ait ne varsa hepsini bağrını basan bir büyük medeniyet mirasının bugünkü hali olarak yeni bir...

Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Alparslan, Malazgirt, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, doğu ve batıya ait ne varsa hepsini bağrını basan bir büyük medeniyet mirasının bugünkü hali olarak yeni bir... - Son Dakika


Son Dakika

Akşener'in sağ kolu Yavuz Ağıralioğlu AK Parti'yi övdü: 18 yıllık aralıksız iktidarı takdir edilmesi gereken bir başarı 14:11 Akşener'in sağ kolu Yavuz Ağıralioğlu AK Parti'yi övdü: 18 yıllık aralıksız iktidarı takdir edilmesi gereken bir başarı 1,5 euroluk teklifi kabul etmeyen Larin'in 2,5 milyon euro istediği öğrenildi 13:58 1,5 euroluk teklifi kabul etmeyen Larin'in 2,5 milyon euro istediği öğrenildi Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak 13:45 Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiasını yalandı 13:33 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiasını yalandı Diyanet 12:39 Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor 12:27 Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor
Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti 11:46 Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu 11:10 İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu

Son Dakika Haberleri
14:07 Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok.
13:58 1,5 euroluk teklifi kabul etmeyen Larin'in 2,5 milyon euro istediği öğrenildi
13:47 Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı
13:44 Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak
13:39 Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak
13:33 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiasını yalandı
13:21 Fenerbahçe, Japon orta saha Hidemasa Morita transferi için resmi teklif yaptı
13:16 Markette skandal olay! Ürünlere iğne ile bilinmeyen madde enjekte etmiş
12:39 Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi
12:35 Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor
3. haftada oynanacak maçlarda görevli hakemler belli oldu 3. haftada oynanacak maçlarda görevli hakemler belli oldu         
14:16
Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok         
14:08
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak         
13:40
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor         
12:35
ABD, bu videoya ne tepki verecek! 6 milyon dolar değerindeki helikopterleri Taliban'ın kontrolüne geçti ABD, bu videoya ne tepki verecek! 6 milyon dolar değerindeki helikopterleri Taliban'ın kontrolüne geçti         
12:15
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere         
10:54
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor         
10:31
Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş         
10:20
1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek         
10:10
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 14:23:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, doğu ve batıya ait ne varsa hepsini bağrını basan bir büyük medeniyet mirasının bugünkü hali olarak yeni bir... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement