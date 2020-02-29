Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı: Türkiye, tarihi ve hayati bir mücadele içinde - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geçmişi ve geleceği bakımından çok önemli bir mücadele içinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından önemli paylaşımlarda bulundu. Türkiye'nin bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadelenin içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, "Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkemizin ve Milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"MÜCADELEDEN KAÇARSAK ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDEYECEĞİZ"

Tarih boyunca hep işgallere, zulümlere maruz kalmış bu coğrafyada, mücadeleden bir an geri kaçarsak, bir an birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz.

Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır.

"TARİHİ BİR DERS VERECEĞİZ"

Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz.