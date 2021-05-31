Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir."

"Restoran, kafe gibi yeme içme yerlerinde saat 07.00-21 arasında masaya servis yapılabilecek."

"İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız."

"Haziranı tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız."