Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en uzun bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi töreninde konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en uzun bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi töreninde konuştu: (2)

23.04.2021 16:09
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en uzun bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi töreninde konuştu: (2), System.String[]

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'ni yapmanın kendilerine nasip olduğunu belirterek, "Etrafı ciddi bir kirlilik içerisindeydi, antenlerle vesaire... Bu antenlerin tamamını kaldırmak, hamdolsun bize nasip oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'ni yapmanın kendilerine nasip olduğunu belirterek, "Etrafı ciddi bir kirlilik içerisindeydi, antenlerle vesaire... Bu antenlerin tamamını kaldırmak, hamdolsun bize nasip oldu. Hani birileri çevrecilikten bahsediyor ya işte çevrecilik budur. Bu çevrecilikle biz burayı temizledik ve tam anlamıyla bir çevre düzenlemesi yaptık." dedi.

Erdoğan, Çamlıca Tepesi'ne yerleştirilen 111 metre uzunluğunda, yaklaşık 100 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en uzun bayrak direğine 1000 metrekarelik Türk bayrağının çekilmesi töreninde konuştu.

Gençlere seslenen Erdoğan, "İnanıyorum ki 2053'ün Türkiye'sini siz inşa edeceksiniz, siz kuracaksınız. Sizin gözlerinizde ben bu pırıltıyı görüyorum. Onun için çok çalışacağız, okuyacağız ve inşallah 2053'ün Türkiye'sini inşa edeceğiz. Biz toprağın altında olacağız. Rabb'im lütfederse oradan sizi inşallah izleyeceğiz. Size inanıyoruz. Size de öyle bir Türkiye'yi bıraktığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gözbebeği olan İstanbul'un en güzel tepelerinden birinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağın gölgesinde güven içinde ve huzurla yaşanacağını dile getiren Erdoğan, bizzat kendisi takibini yaparak Çamlıca'nın, camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuştuğunu anlattı.

Erdoğan, Türkiye'de bu bayraktan daha büyüğünün olmadığını, bu yükseklikte bir bayrak direğinin de bulunmadığını dile getirerek, şu anda Çamlıca'nın bununla müşerref olduğunu ve İstanbul'un bir gülümsemeyi de bu tepeden bu bayrak direği ve bayrakla sadece Türkiye'ye değil dünyaya yaptığını söyledi.

İstanbul'a tüm bu güzellikleri kazandırmış olmaktan ülke ve millet adına gurur duyduğunu belirten Erdoğan, eserlerin inşasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile mimar, mühendis ve işçileri tebrik etti.

Erdoğan, mübarek ramazan ayında bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Burada birçok mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Büyük Çamlıca Camisi'ni inşa edip bitirmek hamdolsun bizlere nasip oldu. Etrafı ciddi bir kirlilik içerisindeydi, antenlerle vesaire... Bu antenlerin tamamını kaldırmak, hamdolsun bize nasip oldu. Hani birileri çevrecilikten bahsediyor ya işte çevrecilik budur. Bu çevrecilikle biz burayı temizledik ve tam anlamıyla bir çevre düzenlemesi yaptık." diye konuştu.

"Güzelliklerin tam manasıyla neticelenmesi buradaki kentsel dönüşümün tamamlanmasına bağlı"

Kirazlıtepe ve Küplüce sakinlerine seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gelirken buranın bazı sakinleriyle de görüştüm. İfadelerim şu, bakın burada bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Bu düzenlemenin yanında istiyoruz ki buradaki yapıları tamamıyla kaldıralım. Şu anda Kirazlıtepe'de yapılan binaları görüyorsunuz. Bir başka güzellik kattı Kirazlıtepe'ye. İstiyorum ki Kirazlıtepe'ye komşu ve Küplüce... Cumadan sonra oradaki vatandaşlarımla görüştüğümde hepsi 'Başkanım ne olur bizi de aynı şekilde bu değişim dönüşüm planı içerisinde aynı duruma kavuşturun' dediler. Ben de kendilerine şunu söyledim. 'Ne olur sizde şöyle aranızda anlaşın da ne ben üzüleyim ne sizi üzeyim. Şu anda bitirilmiş olan binalar nasıl?' Hepsinin ittifakla verdikleri cevap 'Çok güzel.'. 'Onlara hangi hakkı verdiysek size de aynı hakkı verme sözünü veriyorum' dedim. Çünkü bütün bu güzelliklerin tam manasıyla neticelenmesi buradaki kentsel dönüşümün tamamlanmasına bağlı. İstanbul'a da bu yakışır. İstanbul hakikaten dünyada nadide bir şehir ve bu güzellikler şehrine inşallah bu değişim dönüşümü gerçekleştirmek suretiyle bu adımı da atalım istiyorum."

Türkiye'nin en büyük bayrağı göndere çekildi

Erdoğan, milletin ve çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ederek, akşam iftar sofrasında bir araya gelerek 23 Nisan sevincini çocuklarla paylaşmayı sürdüreceklerini söyledi.

Akşamki iftara katılacak çocukların ellerini kaldırmasını ve ayağa kalkmasını isteyen Erdoğan, çocuklara sevgilerini sunduğunu söyledi.

Erdoğan, konuşmasının ardından çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Çocuklarla beraber butona basarak Türkiye'deki en büyük Türk bayrağını göndere çeken Erdoğan, "Yavrularımız butonlara basarak bayrağımızı kulenin tepesine inşallah tırmandırıyoruz. Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak. Kiminle? Bu yavrularımızla." ifadelerini kullandı.

Çocuklarla sohbet eden Erdoğan, bayrağın nasıl olduğunu sordu. Beğenilerini dile getiren çocuklara Erdoğan, "1000 metrekare. Hele dalgalanmaya başladığı zaman bunun haşmetini seyredin." dedi.

Bayrağın göndere çekilmesinin ardından törende İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin en uzun bayrak direğine çekilen Türk bayrağı, İstanbul'un farklı ilçelerinden de görülebiliyor.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan da katıldı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çamlıca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en uzun bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi töreninde konuştu: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kripto para açıklaması: Yasaklama gibi bir niyetimiz yok Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kripto para açıklaması: Yasaklama gibi bir niyetimiz yok Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: Yarın, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: Yarın, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktığı iddialarına Bakan Koca'dan esprili yanıt 23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktığı iddialarına Bakan Koca'dan esprili yanıt         
23:05
Meclis'te dikkat çeken görüntü! Bülent Arınç, 23 Nisan Özel Oturumu'nda yapayalnız kaldı Meclis'te dikkat çeken görüntü! Bülent Arınç, 23 Nisan Özel Oturumu'nda yapayalnız kaldı         
22:43
2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi 2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi         
22:16
Son Dakika: MASAK, kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu Son Dakika: MASAK, kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu         
21:38
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 343 kişi vefat etti, 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 343 kişi vefat etti, 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi         
20:48
Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı         
18:47
Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı         
16:07
MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı         
15:24
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu         
14:24
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste         
14:00
Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı         
13:29
Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş         
11:37
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti         
09:52
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi         
09:39
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı         
08:49
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 23:23:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en uzun bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi töreninde konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei