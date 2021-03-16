CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Projesinin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "İnşallah ilk seri üretim araçları 2022 yılı sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford Otosan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Gelecek Vizyon' toplantısına katıldı. Erdoğan, Ford Otosan ile Ford Avrupa arasında yapılacak satın alma sözleşmesinin imza töreniyle Türkiye'yi küresel rekabette ileriye taşıma, teknoloji ve üretim üssüne dönüştürme yolunda önemli bir adım daha atacaklarını kaydetti. Erdoğan, "Bugünkü imza töreni devletimizin yatırımlarla ilgili kuşatıcı ve destekleyici tavrının en güzel örneğidir" dedi. Ford Otosan'ın yüzde 70'e varan yerlilik oranı, yüzde 90'ı bulan ihracat oranı ile ülkenin kalkınmasında çok kritik bir yer oynağını belirten Erdoğan, "Türkiye otomotiv sanayinin elektrikli ve bağlantılı araçlarla dönüşmesini sağlayacak bu yatırımla Ford Otosan araştırma geliştirme, ihracat ve katma değer etkisi 10 yıla yayılacak büyük bir vizyon ortaya koymaktadır. Proje tamamlandığında Ford Otosan'ın 440 bin olan üretim kapasitesi, 650 bine yükselecek, Kocaeli'nde üretilip Avrupa'ya ihraç edilen araçlarla Türkiye'nin liderliği daha da perçinlenecektir" ifadelerini kullandı.

'ÜRETİM MERKEZİ TÜRKİYE OLACAK'Erdoğan, kurulacak tesiste sadece dizel ve benzinli araçlar değil kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar ile batarya üretiminin de yapılacağını vurgulayarak, "Bu şekilde 130 bin adetlik bir batarya kapasitesi ülkemize kazandırılacak. Yatırım sayesinde geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların da en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır. Yatırımla bölgede doğrudan 3 bin kişilik ilave istihdam oluşacak, Ford Otosan'ın toplam istihdam sayısı böylece 15 bini aşacaktır. Bu yatırımın yan sanayiye ciddi katkılar yapmasını, burada ilave 15 bin kişilik dolaylı istihdam gerçekleştirmesini bekliyoruz" diye konuştu.'CAZİP BİR YATIRIM İKLİMİ OLUŞTURDUK'Yatırımın aynı zamanda Türk mühendislere elektrikli araçlar ve batarya konusunda, tasarım geliştirme ve yazılım gibi alanlarda ciddi kabiliyetler de kazandıracağına inandığını belirten Erdoğan, "Türkiye'de yatırım yapan yerli ve uluslararası şirketlere her gün yenilerinin eklenmesinin gerisinde son 18 yıldır uyguladığımız girişimci dostu politikalar bulunuyor. Hayata geçirdiğimiz reformlarla yatırımcılar arasındaki yerli-yabancı ayrımını ortadan kaldırarak herkes için cazip bir yatırım iklimi oluşturduk. Özel sektörü kalkınma çabalarımızın lokomotifi haline getirmek için firmalarımıza gereken her türlü teşviki sağladık" ifadelerini kullandı.'2021 SALGINLA MÜCADELEYİ ZAFERE TAŞIDIĞIMIZ BİR YIL OLACAK'Erdoğan, imalat sanayisinin geçen yılın 4'üncü çeyreğinde 10.5'lik büyüme ile GSYH'ya en çok katkı sağlayan sektör olduğunu belirterek, "G-20'de sanayi üretimi en çok artan devletler arasında yer aldık. Sanayi sektörü salgın şartlarında 337 bin ilave istihdam oluşturarak başarısını daha da perçinledi. Bu süreçte otomotiv sektörümüz de 25 milyar dolar üzerine ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü. Geçen yıl, 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıtın ihracını yaptık. Salgın sıkıntılarına rağmen 2020'de yakaladığımız bu ivme 2021'e güçlü başlangıç yapmamızı sağladı. Ocak 2021'de sanayi üretim endeksimiz yıllık bazda yüzde 11,9 aylık bazda ise yüzde 1 arttı. İhracatımız da aynı dönemde yıllık yüzde 2,3 aylık bazda yüzde 1,6 yükseldi. 2021 senesini salgınla mücadeleyi zafere taşıdığımız orta vadede nitelikli büyümeye girdiğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz. 2021'i salgınla mücadeleyi zafere taşıdığımız ve orta vadede nitelikli büyüme dönemine girdiğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Coğrafi konumu, güçlü alt yapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle Türkiye'nin Kovit-19 sonrası yeniden şekillenecek küresel sistemde hak ettiği yeri muhakkak alacağına inanıyoruz" diye konuştu.'2022 SONUNDA BANTTAN İNECEK'Bir yandan Ford'un Kocaeli'nde yaptığı gibi yaratımları teşvik ederken bir yandan da yerli marka geliştirerek rekabetçi bir iklim oluşturmak istediklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye önüne serilen tarihi fırsat penceresini kaçırmamak amacıyla başlattığımız Türkiye'nin Otomobili Projesi tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah ilk seri üretim araçları 2022 yılı sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz. Elektrikli, bağlantılı otonom araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk beşte olmayı hedefliyoruz. Bunun yanında ağırlık verdiğimiz bir diğer alan da batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıdır. Türkiye'nin dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız" diye konuştu.

Yerli veya yabancı bilim insanlarına çağrıda bulunan Erdoğan, "Araştırmalarına Türkiye'de devam etmeye açtığımız çağrılara başvurmaya, ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet diyorum" dedi.