Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Suriye tezkeresi) Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların 'Kandil'i yakıp yıkmak'tan söz etmeleri omurgasızlık örneğidir."
Kaynak: AA
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