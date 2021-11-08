Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur"

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur." Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Suriye tezkeresi) Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların 'Kandil'i yakıp yıkmak'tan söz etmeleri omurgasızlık örneğidir."

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