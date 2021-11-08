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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur" - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur"

08.11.2021 20:29

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Suriye tezkeresi) Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların 'Kandil'i yakıp yıkmak'tan söz etmeleri omurgasızlık örneğidir."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur" - Son Dakika
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