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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

27.07.2021 19:28

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye terörle mücadelede kendisini ispatlamış bir ülke olarak özellikle Angola'nın da yanında yer alacaktır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye terörle mücadelede kendisini ispatlamış bir ülke olarak özellikle Angola'nın da yanında yer alacaktır." dedi.

Erdoğan ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Lourenço ve heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanıyla gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmeleri verimli bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel ve savunma sanayisine yönelik bütün bu alanları kapsayan etraflıca bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"2017'de Brexit toplantısında kendileriyle ilk defa bir görüşme gerçekleştirmiştik. Üst düzeyde ilk görüşmeyi bugün ülkemizde gerçekleştirmiş oluyoruz. Sayın Lourenço ile geleceğe yönelik atacağımız adımlarda Angola rastgele bir ülke değil. 33 milyon nüfusa sahip, bizim de 84 milyon nüfusumuz var. Topladığımız zaman 117 milyon nüfus. 1 milyon 246 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip. Bizim de 780 bin kilometrekare. İki ülke toplam 2 milyon 26 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip. Dolayısıyla müşterek yapılabilecek çok şey var. Yarın kendileri iş adamlarımızla bir araya gelecekler. Altyapı ve üstyapıya yönelik birçok konuyu muhataplarıyla görüşecekler.

BM Genel Kurulu'ndan sonra iadeiziyarette bulunmak üzere Angola'ya bir grup iş adamıyla gideceğiz. İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de başlatmış olalım."

Ağırlıklı olarak savunma sanayisi, turizm, ekonomi, sağlık ve sağlık turizminde neler yapılabileceğini yerinde değerlendirmek istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile birçok adımı atacaklarına inandığını söyledi.

İmzalanan anlaşmalarla ilk adımı attıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"10 kadar anlaşma imzalandı, bunları hayata geçirmek şart. Şu anda ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi, çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak. İlgili bakan arkadaşlarımız birbirleriyle adımları atıp gerek Exim gerekse yarın görüşme yapılacak iş adamlarımızın dışarıdan getirecekleri kredilerle, PPP olabilir, devletten devlete olabilir, bu adımları atmak. Afrika'da ne tür sıkıntılar yaşanıyor Angola'da bunları uzaktan da olsa takip ettik, biliyoruz.

Terörle mücadelede her an her zaman Türkiye kendisini ispatlamış bir ülke olarak özellikle Angola'nın da yanında yer alacaktır. Değerli dost Lourenço'nun ve heyetinin şahsında tüm halkına selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu seyahatin, yarın yapılacak iş adamları görüşmeleriyle zirve yapacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Angola, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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