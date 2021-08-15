Son Dakika! Afganistan'daki durumu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan: Giderek yoğunlaşan bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Saç Kesim Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatmasının ardından son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, ''Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşması için çaba sarf edeceğiz. Bu konuda Pakistan ile de işbirliği içinde bulunacağız'' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düşüyor. Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. En başta Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Pakistan donanması için MİLGEM sınıfı 4 korvet inşa edilecek. Bunların ikisi ülkemizde ikisi ise Pakistan'da üretilecek. Korvetlerde kullanılacak ilave teknoloji ve teçhizatlar da ülkemiz savunma sanayii ürünleri arasından seçilecek.



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