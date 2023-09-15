Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri ve yüksek lisans bursları artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretli öğretmen ve yüksek lisans öğrencilerine birer müjde verdi. Erdoğan, ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleriyle yüksek lisans öğrencilerinin burslarının artırılacağını söyledi.

"SAATLİK ÜCRETTE YÜZDE 25 ARTIŞA GİDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meslek kanunu getirerek öğretmenlere mali ve ilave haklar tanıdık. Ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve usta öğreticiler ile ilgili adım atıyoruz. Saatlik ücrette yüzde 25 artışa gidiyoruz. Aylık ücrette yüzde 91 artış yapmış olacağız 2023'te. Lisansüstü öğrencilerin bursunu da değişen oranda yükseltiyoruz. Burslarda 26-27 civarında zam yapmış oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"2023-24 eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 3 aylık tatilin ardından pazartesi günü öğrencilerimiz okulları ile buluştu. Yavrularımızın hepsini gözlerinden öpüyorum. Tüm öğretmenlerimize de selamlarımı gönderiyorum. Sizlerin şahsında 81 vilayette, ilçeden köylere kadar aşkla çalışan eğitim ordumuzun her bir neferine ülkem milletim adına teşekkür ediyorum.

"BİZDEN KOPARTILAN ÖĞRETMENLERİMİZİ UNUTMADIK"

Kıymetli öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Rabbim tüm öğretmenlerimizden razı olsun. Üzerimde hakkı olan öğretmenlerimiz bir kez daha anıyor vefat edenlere rahmet diliyorum. Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi eğitim şehitlerini de rahmet ile yad ediyorum. 6 Şubat'ta aramızdan ayrılan öğretmen ve öğrencilerimize de rahmet diliyorum. Bizden kopartılan öğretmenlerimizi unutmadık, unutmayacağız. İnsanımızın gönlünü fetheden Aybüke Yalçın'ın ismini Cudi'deki petrol sahasına verdik. Günlük 100 bin varil üretim yapacak sahamız ülkemize değer kattıkça şehidimizin adı da nesilden nesile aktarılacaktır.

"2002'DEN BERİ BOŞ DURMADIK"

29 Ekim'in gururunu hep birlikte yaşayacağız. devletimizin ikinci asrına büyük heyecan ile gireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu paylaşmıştık. Farklı görüşlerden insanların vizyonu sahiplenmesi bizlere cesaret verip güven aşıladı. Ayakları yere basan hedefler olduğu görüldü. Mayıs ayındaki seçimlerde milletin desteği teyit edildi. Bu köprüyü güçlendireceğiz. 85 milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Tarih boyunca nice engeli aşan, nice oyunu bozan mücadeleci bir milletin evlatları olarak bu hedefimize de ulaşacağımıza inanıyorum. İddialı konuşmamızın arkasında 21 yıllık emek var. Biz ne yaptığımızı neyi başardığımızı çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin potansiyelini de biliyoruz. 2002'den beri boş durmadık

"DERSLİK SAYISINI 2 KATINA ÇIKARDIK"

Eğitimden ulaştırmaya her alanda hazırlık yaptık ve eğitime hep özel önem verdik. 2002'de derslik sayısı 343 bindi. Bugün 2 kata yakın artışla 620 bine çıktı. 500 bin öğretmen varken 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var şimdi. Görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'ni biz atadık. Meslek kanunu getirerek öğretmenlere mali ve ilave haklar tanıdık. Ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve usta öğreticiler ile ilgili adım atıyoruz. Saatlik ücrette yüzde 25 artışa gidiyoruz. Aylık ücrette yüzde 91 artış yapmış olacağız 2023'te. Lisansüstü öğrencilerin bursunu da değişen oranda yükseltiyoruz. Burslarda 26-27 civarında zam yapmış oluyoruz.

"BAŞ ÖRTÜLÜ EVLATLARIMIZIN ÖNÜNDEKİ ENGELE SON VERDİK"

Tahta sayısını 620 bine ulaştıracağız 2023 sonuna kadar. Darbeci zihniyetin eğitimde açtığı tahribatı giderdik. Katsayı adaletsizliğine son verdik. Baş örtülü kız evlatlarımızın önündeki engele son verdik. Ders kitaplarını ücretsiz vererek velilieri büyük yükten, öğrencileri kırtasiye kırtasiye gezmekten kurtardık. Pek çok reformu ülkemize kazandırdık. Hayatımızda yeni ihtiyaçların ortaya çıkması normaldir. Elbette beklenti ve istekler de değişti. Köklü değişimler yaşanırken eğitim araç ve müfredatın aynı kalması düşünülemez. Biz böyle gelmiş böyle gitsin zihniyetinin bedelini ağır ödedik. Pırıl pırıl çocuklarımızı yasakçı eğitim sisteminin dişlileri arasında kaybettik. Sınav odaklı bakış açısı ne yazık ki eğitim sistemimizin yarayan kanalarından biri oldu. Düşünmeye, sanat bilim gibi alanlardaki kabiliyetlerini kazanmaya önem verilmedi. Manevi değerler örselendi. Devlet talepler karşısında kör sağır kesildi. Artık şunu net görüyoruz, eskiye öykünerek hiçbir yere varamayız."