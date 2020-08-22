Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonla görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonla görüştü. Görüşmede, Volodimir Zelenskiy Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar ele alınıp, bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Volodimir Zelenskiy görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'a tebriklerini iletip, bu gelişmenin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

(İHA)