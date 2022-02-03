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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da

03.02.2022 14:31

Son dakika haberlerine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'ya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da

KİEV - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısı'na katılmak amacıyla Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan başkent Kiev'deki Borispol Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a havalimanında Ukrayna'nın geleneksel ekmeği korovay ikram edildi.

Erdoğan ve Zelenskiy'nin başkanlığında, ilgili bakanların katılımlarıyla gerçekleştirilecek konsey toplantısında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik çabaların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Konsey toplantısı kapsamında, iki ülke arasında muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - Son Dakika


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