Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz" - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz"
31.10.2020 15:15
Son dakika haberleri: AK Parti 7.Olağan İl Kongresi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
AK Parti 7.Olağan İl Kongresi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (3)
Erdoğan: "Ülkemizi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz."
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