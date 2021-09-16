Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programına katıldı. (1)

"Dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkar, bizimki gibi ilim, ahlak ve sanatı birleştiren köklü bir geleneğe tarihi bir role sahip değildir"

"UNESCO'ya verdiğimiz teklif dosyamızı Azerbaycan ve İran'la birlikte hazırladık"

"Bu sene aynı zamanda Yunus Emre ve Hacı Bektaş yılıdır"