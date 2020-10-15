Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizi belirli alanlarda marka yapmaya yönelik çok sayıda... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. (2)

"Milletimizin desteği ve Meclisimizin gayretleriyle sözümüzü tuttuk ve Türkiye'nin 81 ilinin tamamında üniversite kurulmasını sağladık"

"İhtisaslaşma başta olmak üzere üniversitelerimizi belirli alanlarda marka yapmaya yönelik programı hayata geçirdik. En büyük özlemimiz de bu. Üniversitelerimizi araştırma üniversiteleri, bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler gibi farklı misyonlar üstlenen yapılar halinde geliştirmeye çalışıyoruz"