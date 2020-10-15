Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizi belirli alanlarda marka yapmaya yönelik çok sayıda... - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizi belirli alanlarda marka yapmaya yönelik çok sayıda...
15.10.2020 15:24
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. (2)
"Milletimizin desteği ve Meclisimizin gayretleriyle sözümüzü tuttuk ve Türkiye'nin 81 ilinin tamamında üniversite kurulmasını sağladık"
"İhtisaslaşma başta olmak üzere üniversitelerimizi belirli alanlarda marka yapmaya yönelik programı hayata geçirdik. En büyük özlemimiz de bu. Üniversitelerimizi araştırma üniversiteleri, bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler gibi farklı misyonlar üstlenen yapılar halinde geliştirmeye çalışıyoruz"
Son Dakika İstanbul'da 200 gram ekmek yarından itibaren 1,5 TL'ye satılacak Sevgilisiyle video çeken Paige Turley, amuda kalkınca göğüsleri açıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu