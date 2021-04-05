Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüştü. Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.
05.04.2021 13:47
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüştü. Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.
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