Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

31.03.2022 15:22
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan, Çengelköy'e geldiğinde kendisini selamlayan vatandaşları görünce konvoyunu durdurdu. Erdoğan burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan çocuklara ise oyuncaklar verildi.

(Metin Başar - Onur Hamzaoğlu-İHA)

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika


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