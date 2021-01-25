Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi (2) - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi (2)
25.01.2021 20:46
Gelen son dakika haberine göre -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla bir araya gelmesi, sohbet etmesi ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak beldesinde Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni öncesinde vatandaşla bir araya...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla bir araya gelmesi, sohbet etmesi ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak beldesinde Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni öncesinde vatandaşla bir araya geldi, sohbet etti.
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