Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi 1 saat ertelendi' Görüşme 19:00'a alındı - Son Dakika

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NATO Liderler Zirvesi, bugün Brüksel'de başladı. Belçika'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Brüksel'de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile toplantı öncesi sohbet etmişti. Gelen son bilgilere göre, Erdoğan ve Biden arasında NATO Zirvesi'nde merakla beklenen görüşmenin ertelendiği açıklandı.

GÖRÜŞME BİR SAAT İLERİ ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında merakla beklenen görüşme Türkiye saati ile 19.00'a ertelendi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı'nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.

ERDOĞAN, ANA OTURUMA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın arasında yer aldı. Aile fotoğrafının çektirildiği alandaki dijital kulede NATO'ya ilişkin video gösterimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle NATO Zirvesi'nin ana oturumuna katıldı.