Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam ki "Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" sözlerinin ardından bugün depremlerin merkez üsttü olan Kahramanmaraş'a gitti.

BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Kahramanmaraş'ta Onikişubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kente gitti. Burada son duruma ilişkin bakanlardan bilgi alan Erdoğan, incelemelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra Pazarcık'ta ve Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.

HEYETİ İLE BİRLİKTE GİTTİ

Erdoğan ile bölgeye, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geldi.