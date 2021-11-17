Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Beştepe'de bir araya gelecek - Son Dakika

Bir dönem vazgeçilmezdi! En Son Babalar Duyar'la ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

ANLAMLI HEDİYE

Bahçeli, Erdoğan'a özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı hediye etti. İki lider, harita ile birlikte kameralarda poz verdi.

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi 45 dakika sürdü.

3 HAFTA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İki lider en son 3 hafta önce bir araya gelmiş, iç ve dış siyasetin sıcak başlıklarını ele almıştı.