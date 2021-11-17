Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Bahçeli, Erdoğan'a özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı hediye etti. İki lider, harita ile birlikte kameralarda poz verdi.
Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi 45 dakika sürdü.
İki lider en son 3 hafta önce bir araya gelmiş, iç ve dış siyasetin sıcak başlıklarını ele almıştı.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Beştepe'de bir araya gelecek - Son Dakika