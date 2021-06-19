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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakalanan failin ilişkileri ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz" - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakalanan failin ilişkileri ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz"

19.06.2021 19:36
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki saldırıya ilişkin, "Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki saldırıya ilişkin, "Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. İzmir'deki provokasyonu kınadık, kınayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Toplantıya gelmeden önce 1,5 milyar liralık bir yatırımla tamamlanan otelin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Durmak yok, yola devam. Dikkat edin, çeşme açmıyoruz. 1,5 milyar liralık bir otelin açılışını yapıyoruz. Dün de birçok küresel misafirlerimizin katılımıyla Antalya Diplomasi Forumu'nun birincisini düzenledik. Her alanda üzerimize düşenleri yapıyoruz. Aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor. Turizm sektörümüz bakımından kritik olan ülkeler seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye başladı. Salı günü itibariyle inşallah Rusya yasakları kaldırıyor. Şu anda Rusya'dan da turistler Antalya'mıza akmaya başlayacak. Almanya aynı şekilde kaldırdı. İngiltere'de biraz sıkıntı var ama ben Boris Johnson ile de görüşme yaptım, inşallah onlar da kısıtlamaları kaldıracak" diye konuştu.

"Turizmde bu yıl daha iyi seviyeyi yakalayacağız"

Turizm noktasında her türlü tedbiri aldıklarının altını çizen Erdoğan," Her türlü tedbirlerimizi alıyoruz. Geçtiğimiz yılı 16 milyon turistle kapatmıştık, inşallah bu yılı daha iyi seviyeyi yakalayacağız. Bunun yanında Antalya en önemli tarım şehirlerinden biridir. Tarım üretiminde kendi kendine yeterli olmanın ehemmiyeti bir kez daha görülmüştür. Antalya'mızın bu potansiyeli verimli kullanılması için gayret gösteriyoruz. Bu şehir giderek dünyanın gözbebeği oluyor. İnşallah en kısa zamanda şehrimizin potansiyelini hak ettiği şekilde kullanabileceği günlere ulaşacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır tüm samimiyetimizle çalıştık, çalışıyoruz. Yerel yönetimlerde durum hiç iç açıcı değildir. Su parası su. Allah'ın nimetini hangi fiyatlarla satıyorlar? İşte dinledik... İstanbul'da da böyle Ankara'da da böyle. Bunlardan Allah'ın nimetini bile kullarına acımak gibi bir şey söz konusu değil. Belediye yönetimi değişen pek çok yerde olduğu gibi burada da bırakın yeni yatırımı eskiden yapılanlar bile yürütülmemektedir" ifadelerine yer verdi.

"Biz bir davayız"

"Şimdi ben burada özellikle birkaç başlığı ifade etmeden geçemeyeceğim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir, ana kademe daha çok çalışacak. Peki daha çok nasıl çalışacak? Öncelikle gerek milletvekillerimiz, gerek tüm ana kademe ilçe teşkilatlarıyla beraber, kardeşçe, kıskanma yok, birbirinin hakkında ileri geri konuşmak yok. Kardeşlerim genel başkanınız olarak, lideriniz olarak sizden bir şey istiyorum; birbirinizi, birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam, mevki için değil. Hiç birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz. Bu sıradan bir parti değildir, biz bir parti tüzük kuruluşu da değiliz. Biz bir davayız. Eğer davaysak bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz" diye konuştu.

"Biz şimdiden 2023'ün başlangıcını verdik"

Yola çıkarken, 'pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz' dediklerini hatırlatan Erdoğan, "Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın. Siz teşkilatımızda, teşkilat mensuplarımızda önümüzdeki seçimlerde AK Parti'yi yüzde 50'nin çok üzerinde bir başarı çıtasına çıkaracak azmi ve kararlılığı az önceki şarkımızı söylerken de gördüm. Bu arada arkadaşlarım da onu hatırladı. Bu arada söylediğimiz bu şarkının bestekarı Selçuk Tekay o da rahmetli oldu ve 14 Haziran'da vefat etmiş. Biz de kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Benim sizden bir ricam daha var. Arkadaşlar az önce bir dostla konuşuyordum, bulunduğu ille alakalı bir şey söyledi bana. 'İlimizin milletvekilleri ilimize uğramıyorlar, teşkilatı doğru dürüst görmüyoruz' dedi. Şimdi biz 6 milletvekilimiz, bütün hafta salı, çarşamba, perşembe Ankara ama bunun dışında nerede olması lazım, Antalya'da. Burada benim milletvekili arkadaşlarım dağ taş demeden her yeri dolaşmaları lazım. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hep birlikte Antalya'nın altını üstüne getirmeniz lazım. Belediye Başkanlarımız aynı şekilde, tüm ilçeleri dolaşmanız lazım. Biz şimdiden 2023'ün başlangıcını verdik. 2023'de Cumhurbaşkanı'nı seçiyoruz, milletvekilleri sayımızı daha da artırıyoruz. Bu kadar güzel bir şehrin hizmete ihtiyacı var. Bu hizmeti AK Parti'den başkası getiremez. 26 milyonun her birine mutlaka gireceğiz. Dikkat edin güler yüzlü, nezaketli, kalplere dokunmayı bilen, şehre ve ülkeye yaptığımız hizmetleri anlatabilenlerin kazanmadık gönül bırakmayacaklarını ben biliyorum" ifadelerine yer verdi.

"PKK terör örgütüyle ittifak halindeler"

Muhalefet partilerinden hiçbirinin eser ve hizmet siyasetlerine örnek oluşturabilecek vizyonları olmadığının millete anlatılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep söylüyorum, 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'. 81 vilayette eserleri olan bir partiyiz biz. Bugün diğerlerinin böyle bir şeyi var mı? CHP'nin var mı? Öbür tarafta İP'in var mı? Yok zaten... Yaptıkları bir şey yok, sadece bunlar adı Millet olan İllet ittifakıyla bir şeyler yapıyor. Kimle bunlar ittifak halindeler? PKK terör örgütüyle ittifak halindeler. Dağdaki teröristlerle bir ve beraber olanlarla benim milletimin yol vermesi mümkün değil. Antalya'dan tüm milletime sesleniyorum; dağdaki teröristlerle yan yana olan, omuz omuza olan, onlarla beraber bu ülkede bir şeyler yapacağını söyleyenlere inanıyor musunuz? Bizim Mehmetçiğimize kurşun sıkanlarla siz beraber olabilecek misiniz? Onlara oy verecek misiniz? Salondan oraya çıkmaz ama şu anda bu salonda olmayan milletimize sesleniyorum. CHP'li İYİ Partili kardeşlerime sesleniyorum, biz bu yolda milletin sesiyiz, bu yola böyle çıktık. Yapacağımız çok şey var. Bu yatırımların hedef kitlesi, milletimizin ta kendisi. Bunların adı Millet İttifakı ama bunların milletle bir alakası yok. Bunlar zillet, zillet" dedi.

"Zillet ittifakı değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bakın Gezi'de mesele ağaç değildi. Emniyet yargı darbe girişimi olan 17-25 Aralık'ta mesele hukuk değildi, hendek olaylarında mesele Kürt kardeşlerimiz değildi, 15 Temmuz'da mesele Türkiye'ye sahip çıkmak değildi. Ekonomimize yönelen saldırılarla mesele para pul değildi. Son 8 yıldır kesintisiz şekilde yaşadığımız tüm bu saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi. Hedef Türkiye'nin kazanacaklarıydı, hedef 2023 vizyonuydu. Hamdolsun milletimiz bu oyunu görmüş ve girdiğimiz her mücadelede yanımızda yer almıştır. Biz böyle 4'lü 5'li 6'lı 7'li bir çoklu, zillet ittifakı değiliz. Biz Cumhur İttifakı'yız ama Cumhur İttifakı'nın bir derdi, bir aşkı var. Biz vatan diyoruz, biz millet diyoruz. Türkiye, milletiyle, meclisiyle, tüm kurumlarıyla tek yürek, tek yumruk olarak kazanımlarına sahip çıkmıştır. Türkiye, önüne çıkan her tuzağı bozarak yoluna devam ettikçe maruz kaldığımız saldırıların mahiyeti de değişiyor. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler darbeyle yapamadıklarını daha sofistike yollarla yapmak için her yolu deniyorlar. Bu süreçte mültecileri denizlerde ölüme terk ederek veya sınırlarımıza geri yığarak ülkemizi zor duruma düşürmeye çalışanlarla karşılaştık. Aynı senaryonun ülke içindeki versiyonları da hiç eksik olmadı."

"Hatta oh çekerler"

100'e yakın emekli amiralin şu anda hesaplarının sorulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen emekli olmuşsun ya senin milletle, devletle ne işin var. İşine bak, bunların hesabını bu ülkenin yargısı size soracaktır. Ben İzmir'deki son saldırıyı aynı çerçevede görüyorum. Çeşitli örgütlerin teşkilatlarımıza yönelik saldırılarında vatandaşlarımızdan şehit olanlar olmuştur. Bugün ortalığı ayağa kaldıranlardan ses çıkmadı, çünkü bunlar saldırıya uğrayanlar kendilerinden başkasıyla görmezden gelirler ve hatta 'oh' çekerler" diye konuştu.

"İzmir'deki provokasyonu kınadık, kınayacağız"

Kim olursa olsun bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, "Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. İzmir'deki provokasyonu kınadık, kınayacağız. Son bir gayretle ortaya sürülen figüranlar, sergilenen arsızlıklar sizlerin moralini bozmasın. Biz bu oyunu çok gördük ve yaşadık. Hepsinin de üstesinden gelerek bugünlere ulaştık. Kardeşler, hesabi olmayacağız, hasbi olacağız. Unutmayınız, Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe AK Parti de büyür ve güçlenir. Biz kaderi ülkesinin ve milletinin kaderiyle bütünleşmiş bir partiyiz. Biz bugüne kadar her ne yaptıysak milletimizle birlikte yaptık, her ne yapacaksak da milletimizle birlikte yapacağız. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bay Kemal bilmiyor, gençlik nereden bilsin. Oranın milletvekili olduğu halde bilmiyor. 7-8 saatte gidilen yol, şimdi 3 saatte gidiliyor ya... Mesela bu akşam ülkemizin dört bir yanından yüzlerce gencimizle bir araya gelerek özgür bir ortamda sohbet edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakalanan failin ilişkileri ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakalanan failin ilişkileri ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakalanan failin ilişkileri ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakalanan failin ilişkileri ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakalanan failin ilişkileri ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakalanan failin ilişkileri ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakalanan failin ilişkileri ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakalanan failin ilişkileri ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakalanan failin ilişkileri ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yakalanan failin ilişkileri ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz' - Son Dakika


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