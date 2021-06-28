Üye Girişi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağız - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağız

28.06.2021 16:07
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağız, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağızCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 5A uydusunu hizmete alma töreninde, "Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetlerimizi geliştirecek, yapay zeka teknolojilerinde öne...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 5A uydusunu hizmete alma töreninde, "Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetlerimizi geliştirecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT Genel Müdürlüğü'nde TÜRKSAT 5A uydusunu hizmete alma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 5A uydusunun Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Bilindiği gibi uydumuzu ocak ayında Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatmıştık. Mayıs ayının ilk günlerinde yörüngeye ulaşan uydumuz uzun bir test ve diğer hazırlık çalışmalarının ardından artık servis sağlamaya hazır hale gelmiştir. Manevra ömrü 35 yıl olarak hesaplanan TÜRKSAT 5A ile hem uydu iletişim kapasitemizi artırıyor, hem mevcut uydularımızı yedekliyor, hem de yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz" diye konuştu.

'5B UYDUSUNU SON ÇEYREKTE FIRLATMAYI HEDEFLİYORUZ'TÜRKSAT 5A'nın yaklaşık 4 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu uydumuz ülkemizle birlikte, Avrupa, Akdeniz, Ege, Karadeniz Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecektir. Televizyon yayıncılığı ve veri hizmetleri konusunda kaliteli hizmet sunma kapasitesine sahip TÜRKSAT 5A sağlayacağı yüksek katma değerle kendi alanında gerçekten çok önemli bir projedir. Şimdi sıra TÜRKSAT 5B uydumuzda. Tasarım ve üretim aşamaları başarı ile tamamlanan TÜRKSAT 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde yine Falcon 9 roketiyle uzaya göndermektir. Faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TÜRKSAT 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacaktır. Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımızın korunması bakımından da önemli olan TÜRKSAT 5B'nin manevra ömrünün de 35 yılın üzerinde olacağı öngörülmektedir" dedi.Yaklaşık 5 yıl önce TÜRKSAT 6A uydusunu ürettiklerini belirten Erdoğan, "Testi gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Böylece Türkiye dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir" diye konuştu.'DİJİTAL DÖNÜŞÜM HER ALANDA KENDİSİNİ GÖSTERMİŞTİR'Dünyanın yeni bir çağa girmenin sancılarını yaşadığını söyleyen Erdoğan, bu çağın adının 'Dijital çağ' olduğunu belirtti. İnsanlık tarihindeki her çağ değişimi gibi bu süreçte dünyada siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel güç dengelerinin yeniden oluşmasına yol açacağını vurgulayan Erdoğan, "Toprağı ekmek ve makineyi kullanmak nasıl insanlık tarihinde büyük kırılmalara sebep olduysa, dijital çağ da benzer sonuçlar doğuracaktır. Yeni çağın en önemli özelliği; soyut üretim dediğimiz bilginin üretimi ve böylece ortaya çıkan verinin kontrolü üzerine kurulu olmasıdır. İnsan artık sadece kendi adına iş yapan değil kendi adına düşünen sistemlere yönelmiş durumdadır. Hayatın her alanında kılcal damarlara kadar uzanan bu dijital üretim ve yönetim süreci yapay zeka ile birlikte çok da farklı bir evreye ulaşmıştır. Bu değişim devlet yönetiminden toplumsal yapıya kadar her alanda kendini hissettirmektedir" dedi.'TÜRKİYE DİJİTAL ÇAĞA SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKMAKTADIR'Nesiler arasındaki teknolojik gelişmelerin çok fazla olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kamu hizmetlerinin neredeyse tamamına yakınının elektronik devlet sistemi içinde yürütülebildiği bir dönemde yaşıyoruz. Halbuki bizim gençliğimizde bugün cep telefonu veya bilgisayar ekranı üzerinde birkaç tuşa basarak gerçekleştirdiğimiz işlemlerin her biri için saatlerce, günlerce, haftalarca, hatta yeri geldiğinde aylarca, yıllarca uğraşmak gerekiyordu. İnsanların birbirleri ile iletişimi için, buluşması, görüşmesi, konuşması için ya belli imkanları ya belli programlara ihtiyaç vardı. Bugün cep telefonu ve onun üzerindeki uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın her köşesindeki insanla iletişime geçmek mümkündür. Hiç şüphesiz dönüşüm gibi bu süreçte de ülkeler ve toplumlar arasında çok ciddi adaletsizlikler söz konusudur. Kimi yerlerde bireyler dijital çağın her imkanından sonuna kadar faydalanırken, kimi yerlerde hala ilkel dönemin şartları içinde hayata tutunma mücadelesi veren topluluklar vardır. Artık küresel düzeyde adalet; yiyecek ekmek, içecek su, barınacak ev ihtiyaçları yanında dijital çağın alt yapısını da kapsayacak şekilde değerlendirilmelidir. Türkiye geçtiğimiz iki asırda yaşadığı tecrübeleri ışığında dijital çağa sıkı sıkıya sahip çıkmaktadır. Hamdolsun ülkemize kazandırdığımız güçlü eser ve hizmet altyapısı sayesinde dijital çağın imkanlarını milletimizin emrine pek çok gelişmiş ülkeden daha önce verebilmeyi başardık" ifadelerini kullandı.'YAPAY ZEKA ÇALIŞMAMIZI YAKINDA KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dijitalleşmenin getirdiği küresel değer sisteminin en üstüne çıkarmak için fiber alt yapı başta olmak üzere gereken adımları daha hızlı şekilde atmanın hazırlıkları içinde olduklarını belirterek, "Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetlerimizi geliştirecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Bu alandaki uzun vadeli yol haritamızı da içerecek strateji belgemizde sürecin içerdiği risklere karşı ülkemizi nasıl koruyacağımızı da ortaya koyacağız. Asıl büyük tehditlerin konvansiyonel yöntemler yanında, siber uzaydan da geleceğinin bilinciyle güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde TÜRKSAT'ta şehit olan 2 görevliye Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dileyerek, "Bu şehitlerimizle ülkemiz yükseldi. Yükselmeye devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek 5A uydusunu devreye aldı. Uydudan gelen ilk görüntü de salonda gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 5A uydusunun maketi hediye edildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Yapay Zeka, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağız - Son Dakika


Son Dakika

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı 17:47 Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor 17:34 Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi 17:31 Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi
Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim 17:17 Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize 17:11 Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize 6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme uzatmıştı! Tzavellas, 16:33 6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme uzatmıştı! Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek kulüpten ayrıldı
Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek 16:15 Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek! 16:00 Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek!

Son Dakika Haberleri
17:52 Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
17:47 Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı
17:40 Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde
17:33 Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor
17:33 İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti
17:30 Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi
17:17 Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim
17:11 Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize
17:08 Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı
16:32 6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme uzatmıştı! Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek kulüpten ayrıldı
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde         
17:40
İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti         
17:33
"Koronalıyım" diyerek polise tükürmüştü! Emekli astsubayın tüm cezaları ertelendi         
17:20
Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu         
17:14
Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı         
17:09
2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı 2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı         
16:17
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu         
15:36
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı         
14:33
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 17:58:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement