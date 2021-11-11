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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (2)

11.11.2021 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını 1 yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını 1 yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan, Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Mevkii Millet Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu.

Yangınların sadece Türkiye'yi etkilemediğini, dünyanın pek çok yerinde benzer afetlerin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, 2019 ve 2020 yıllarında 240 gün süren, Avustralya'da son yıllarda ardı ardına yaşanan dev yangınlarda çok büyük alanların yok olduğunu anlattı.

Amerika'nın Kaliforniya bölgesinde, Sibirya'da, İspanya'dan İtalya'ya kadar Avrupa'nın pek çok yerinde yaşanan orman yangınlarının önemli kayıplara yol açtığını vurgulayan Erdoğan, gelecek yıllarda da devam edeceği belirtilen orman yangınlarına karşı uluslararası seviyede şimdiden güçlü işbirlikleri oluşturulması gerektiğine işaret etti.

Ülkelerin sahip olduğu bilgi ve donanımı paylaşmalarının, bu afette mücadeleyi kolaylaştıracağının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, aldığımız tedbirlerle yangına ilk müdahale suresini 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Aynı şekilde yangın başına düşen alan miktarını da geçmişe göre yarı yarıya düşürdük. Orman Genel Müdürlüğümüz 21 binin üzerinde personeli ve farklı tiplerdeki 4 bin 311 aracı ile yangınlara karşı görev başındadır. Yangınlara karşı tarihimizdeki en zengin hava filosunu da bu dönemde kurduk. Attığı su miktarı ve etkin manevra kabiliyetine sahip amfibik uçakları bu yıl filomuza dahil ettik. Geçen yıldan itibaren insansız hava araçlarını da orman yangınları ile mücadelede kullanmaya başladık. Böylece 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözetleyerek çıkan her yangına en kısa sürede müdahale imkanına kavuştuk. Bu görevler için halihazırda envanterimizde 9 insansız hava aracı ve 10 drone bulunuyor. Ulaştığımız teknik donanım kapasitemizi geliştirmeye ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Yanan orman alanlarını süratle yeniden ağaçlandırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Hedefimiz, yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını 1 yıl içerisinde tamamlamaktır. Zarar gören orman alanlarımız öncelikli olmak üzere Geleceğe Nefes Kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan hesabıyla toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız." dedi.

"81 ile 81 Millet Ormanı kuracağız"

Milli Eğitim Bakanlığının da 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattığını aktaran Erdoğan, kendilerinin de 1000 fidan bağışlayarak katılacakları bu anlamlı kampanyayla öğretmenler adına Türkiye'ye 1 milyon 2 bin fidan daha kazandıracaklarını vurguladı.

Fidan dikimi yaptıkları bu alanı da Millet Ormanı haline getirerek vatandaşların hizmetine sunacaklarını dile getiren Erdoğan, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar 81 ilimize 81 Millet Ormanı kurarak tüm vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanabilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, orman varlığını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çok daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğine vurgu yaparak, dikilen fidanların geleceğe ve dünyaya nefes olmasını diledi.

Programa katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a, yanındaki heyete, çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşların temsilcilerine teşekkür eden Erdoğan, sanatçısından sağlıkçısına, öğrencisinden öğretmenine tüm misafirlere, Türkiye'nin dört bir yanında fidanları toprakla buluşturan vatandaşlara şükranlarını sundu.

Törenden notlar

Erdoğan'ın tören alanına gelişinde çeşitli meslekleri ve kurumları temsil eden, çocukların da aralarında bulunduğu grup "Ormanlar" şarkısını seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar dostluk ağacını dikerek, ağaca can suyu verdi.

Türk ve Macar bakanlar ile bazı ülkelerin büyükelçileri ve uluslararası temsilcileri de fidan dikimi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından fidan dikimlerinin yapıldığı 4 noktaya canlı bağlantı yaptı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Yangın, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika
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