Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz" - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz"

13.11.2020 16:39

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilecek AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilecek AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan: "Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Namık Kemal, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz' - Son Dakika


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