Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilecek AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan: "Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz."