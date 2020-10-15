Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(YÖK Anadolu Projesi) Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden... - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(YÖK Anadolu Projesi) Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden...
15.10.2020 15:43
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. (3)
Erdoğan: "YÖK Anadolu Projesi, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin giderilmesini hedefliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(YÖK Anadolu Projesi) Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YÖK Sanal Laboratuvar Projesi ile genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilebilecek."
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