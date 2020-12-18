Son dakika gündem: Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika gündem: Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile telefonda görüştü
18.12.2020 21:00
Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Bosna-Hersek ilişkilerini geliştirecek hususlar ile bölgesel konular değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye olarak Bosna-Hersek'in birliği, bütünlüğü, istikrarı ve huzuru için gereken tüm desteği sağladıklarını ve buna devam edeceklerini belirtti.
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