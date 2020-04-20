Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşuyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Temelini attığımız günden bu yana bu işi başaramayacaklar diyenler çıktı, hamdolsun bu işi başardık ve şimdi ilk etabını bugün açıyoruz, ikinci etabını da mayıs ayının 20'sinde açacağız.

- Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin çöktüğü bir dönemde elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye bu sürece oldukça avantajlı girmiştir. Kendi kendimize yeterli olmanın, hatta dostlarımıza yardım edebilecek seviyede bulunmamızın seviyesini görüyoruz.

- Sağlık alt yapısına yaptığımız yatırımlarla hem alt yapıyı hem de sistemi güçlendirdik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın brifinginden öne çıkanlar:

- Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir.

- Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur.

- Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak.

- Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.

- Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız.

- İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır.

- Bugün itibarıyla 1035 nitelikli yatağı daha sistemimize katıyoruz.

- Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir.

- Hastane en gelişmiş görüntüleme araçları ile donatılmıştır.

- (100 yerli solunum cihazının teslimatı yapılıyor.) Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın verdiği brifingden öne çıkanlar:

- Bugün hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının da ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz.

- Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosis, mayıs ayının sonuna kadar 5 bin cihaz üretmiş olacak.

Ayrıntılar geliyor...