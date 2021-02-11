Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

11.02.2021 15:29
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı, System.String[]

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını "İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamaya hedefliyoruz" notuyla duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek yeni tip koronavirüse karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptırmıştı. Aşı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

"EN KISA SÜREDE TÜM VATANDAŞLARIMIZI AŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılama planlamasına göre 28 günlük bekleme süresinin ardından bugün koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Telegram hesabından haberi duyuran Erdoğan, şu mesajı paylaştı: "Merhaba sevgili kardeşim, ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Kalın sağlıcakla..."

BAHÇELİ DE İKİNCİ DOZ AŞISINI YAPTIRDI

MHP lideri Devlet Bahçeli de gün içerisinde bir fotoğraf paylaşarak ikinci doz aşısını yaptırdığını duyurmuştu.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı - Son Dakika


Son Dakika

Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı Öldürdüğü adamı yol kenarına atan adam kendisini böyle savundu: Halüsinasyon gördüm, aldatıldığımı düşündüm İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi Didem Soydan, Burak Deniz'le kıskançlık yüzünden kavga ettiği yönündeki haberleri yalanladı
'Doğu'nun Barış Manço'su sunucu Aydın Aydın, koronayı yıllar önce yazdığı türküyle bilmiş 'Doğu'nun Barış Manço'su sunucu Aydın Aydın, koronayı yıllar önce yazdığı türküyle bilmiş         
14:44
Son Dakika! Hakkındaki mahkeme kararı Meclis'te okundu, Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu Son Dakika! Hakkındaki mahkeme kararı Meclis'te okundu, Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu         
14:39
Fenerbahçe 8 yılda 168 milyon euro harcasa da kupa kazanmayı başaramadı Fenerbahçe 8 yılda 168 milyon euro harcasa da kupa kazanmayı başaramadı         
14:30
Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu         
14:20
TOGG ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı TOGG ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı         
13:49
Antalya Hıfzıssıhha Kurulu'ndan PCR testi iddialarına yanıt: Sokaktan geçen herkesi kapsamıyor Antalya Hıfzıssıhha Kurulu'ndan PCR testi iddialarına yanıt: Sokaktan geçen herkesi kapsamıyor         
13:23
İstanbul için uyarıların ardı arkası kesilmiyor! Harita paylaşıldı, son yılların en kuvvetli kar yağışı geliyor İstanbul için uyarıların ardı arkası kesilmiyor! Harita paylaşıldı, son yılların en kuvvetli kar yağışı geliyor         
13:00
Bakan Koca'nın açıklamaları ile umutlanan restoran işletmecilerinden 5 maddelik öneri Bakan Koca'nın açıklamaları ile umutlanan restoran işletmecilerinden 5 maddelik öneri         
12:34
"Benim olacaksın" deyip saldırdığı genç kızı yatalak bırakan genç, beraat etti         
11:48
Fenerbahçe'nin Erol Bulut'un yerine Arsene Wenger'i göreve getireceği iddia edildi Fenerbahçe'nin Erol Bulut'un yerine Arsene Wenger'i göreve getireceği iddia edildi         
11:16
İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada         
10:36
Banka şubesine gitmeyi zorunlu kılan hesap açma ve kapama işlemleri 1 Mart'tan itibaren dijital olarak yapılabilecek Banka şubesine gitmeyi zorunlu kılan hesap açma ve kapama işlemleri 1 Mart'tan itibaren dijital olarak yapılabilecek         
10:28
Fenerbahçe U-15 Eski Antrenörü İlknur Aktaş: Bir teknik direktörün eşi fotoğrafıma bakarak beni işe aldırmadı Fenerbahçe U-15 Eski Antrenörü İlknur Aktaş: Bir teknik direktörün eşi fotoğrafıma bakarak beni işe aldırmadı         
10:05
870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı 870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı         
09:02
Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu         
08:43
Kocası tarafından kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra'nın tek yasal mirasçısı eşiymiş Kocası tarafından kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra'nın tek yasal mirasçısı eşiymiş         
08:13
Issız adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı Issız adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2021 15:44:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei