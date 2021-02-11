Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek yeni tip koronavirüse karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptırmıştı. Aşı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılama planlamasına göre 28 günlük bekleme süresinin ardından bugün koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Telegram hesabından haberi duyuran Erdoğan, şu mesajı paylaştı: "Merhaba sevgili kardeşim, ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Kalın sağlıcakla..."
MHP lideri Devlet Bahçeli de gün içerisinde bir fotoğraf paylaşarak ikinci doz aşısını yaptırdığını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı - Son Dakika