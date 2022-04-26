Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak - Son Dakika

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Maske ile ilgili önemli kararların alınmasının beklendiği Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında bugün saat 12.30 sıralarında başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının başladığını Twitter'dan duyurdu.

BAKAN KOCA'DAN SON TOPLANTI PAYLAŞIMI

Pandemiyle mücadelede bugüne kadar önemli kararların görüşüldüğü toplantının son kez gerçekleşeceğine dikkat çeken Bakan Koca paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı" ifadelerini kullandı.

MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI GÜNDEMDE

Bilim Kurulu'nda, maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda önemli kararlar alınması bekleniyor. Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.

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