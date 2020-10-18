Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz zulüm neredeyse oradayız. Amerika'nın 11 bin kilometreden buraya gelip de burada üs kurmasının anlamı ne? Batı şu anda Azerbaycan'ın yanında değil. Ateşkes ilan edildi bu gece ama Ermeniler yine bozdu. Bütün gerçekler ortadayken Batı ses çıkarmıyor. Biz hakkın ve haklının yanında yer alacağız." - ŞIRNAK