- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları incelemek için alana geldi.
20.03.2021 16:44
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları incelemek için alana geldi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları incelemek için alana geldi.
Son Dakika Kulisleri sallayan iddia! Merkez Bankası Başkanı görevinden alınan Ağbal, bakan mı olacak? Uçakta bebeğin hayatını kurtaran doktor vekil, 2 hastaya daha müdahale etmiş Fenerbahçe, Liverpool'dan Xherdan Shaqiri'yle ilgileniyor İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti 4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi