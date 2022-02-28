Son dakika... Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz olağanüstü kararlarını savundu - Son Dakika
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz olağanüstü kararlarını savundu

28.02.2022 13:43
Son dakika... Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz olağanüstü kararlarını savundu

Son dakika gündem haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, geçen yıl 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararların hedefinin "hak ve özgürlükleri korumak" olduğunu söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, geçen yıl 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararların hedefinin "hak ve özgürlükleri korumak" olduğunu söyledi.

Cenevre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumuna video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da aldığı parlamentoyu fesheden olağanüstü kararlarını savundu.

Said, oturumda yaptığı konuşmada, "25 Temmuz'da alınan tedbirler, anayasal hak ve özgürlükleri korumak için alındı." diye konuştu.

25 Temmuz kararlarının bazı özgürlükleri engellediği yönünde muhalefetin bir takım eleştirisi olduğunu hatırlatan Said, "25 Temmuzun ardından bir takım özgürlüklerin engellendiği iddiası doğru değildir. Basın özgürlüğü ve ulaşım özgürlüğü anayasal güvence altındadır." dedi.

Tunus'ta adil ve bağımsız bir yargı sistemi oluşturmaya çalıştıklarını savunan Said, "Hukuk toplumuna ulaşmak ve hukukun üstünlüğünü tesis etmek için çaba gösteriyoruz. Vatandaşın bir oy olarak görülmediği, vatandaş olduğunu hissettiği bir hukuk toplumu amaçlıyoruz. Özgürlüklerin dünyanın her köşesinde sağlanması ve insan onurunun korunması için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği "olağanüstü" kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bu süreçte Said, aralarında valilerin de yer aldığı birçok üst düzey yetkilinin görevine son verdi.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz olağanüstü kararlarını savundu - Son Dakika


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