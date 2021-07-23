Son Dakika: Cumhurbaşkanı, selin vurduğu Rize'ye gidiyor; kriz merkezinde inceleme yapacak - Son Dakika

Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

ERDOĞAN CUMA NAMAZI SONRASI HALKA HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'ye yapacağı ziyaret kapsamında ilk olarak Güneysu Merkez Camii'nde Cuma namazı kılacak. Erdoğan, namaz sonrasında Rizelilere seslenecek.

AFAD KOORDİNASYON MERKEZİ'NDEKİ TOPLANTIYA DA BAŞKANLIK EDECEK

Selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD koordinasyon merkezindeki toplantıya da başkanlık edecek. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.

BİLANÇO AĞIR OLDU

Artvin ve Rize'de hasar gören 56 trafo nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı. Arhavi'de 3 karayolu, 30 köy ve 19 yayla yolu da sel ve heyelanlarda ulaşıma kapandı.

ARTVİN'DE KAYBOLAN VATANDAŞ HALEN ARANIYOR

Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.