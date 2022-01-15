Son dakika! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çanlar, Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar." dedi.

Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Muhalefetin millet ve ülkeye hizmet gibi bir derdinin olmadığını söyleyen Erdoğan, muhalefetin Türkiye'nin meselelerine çözüm bulmak gibi bir niyeti olmadığını dile getirdi. Muhalefetin sadece günü kurtarmanın, kaset kumpasıyla altlarına serilen sıcak koltuklarını korumanın peşinde olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunlar tüm ilkelerini, prensiplerini çiğneme pahasına siyasi ömürlerini birkaç sene daha uzatmanın derdindeler. Bunlar, çıkarları uğruna bölücü örgütün siyasi uzantılarına avukatlık yapacak, koltuk değnekliği yapacak kadar kontrolü kaybettiler. Ne yaparlarsa yapsınlar çanlar Bay Kemal ve yandaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar. 27 Mayıs'a yalanla, iftirayla, kışkırtmayla zemin hazırlayanlar gibi Bay Kemal ve yandaşları da hem siyasetten hem milletin hafızasından silinip gidecekler."

"Kendi gündemimize odaklanmalıyız"

Kendilerine düşenin safları sıklaştırmak olduğunu belirten Erdoğan, "Bunun için hepimizin çok çalışması, mücadele etmesi, kapı kapı dolaşarak Aydınlı kardeşlerimizin her birine mesajlarımızı ulaştırması gerekir. Şunu söyleyeceksiniz, Genel Başkanınız elektriği ücretsiz vermekten bahsetti. Almaya başladınız mı? Ücretsiz elektrik geliyor mu? Hesabını sormayacak mısınız? Kapsını çalmadığımız, gönlüne girmediğimiz her insanımızın vebalinin üzerimizde olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız." dedi.

Muhalefetin, medyanın ve diğer çevrelerin dar ve kısır gündemlerinin içine hapsolma tuzağına düşülmemesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Vaktimizi ve enerjimizi kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanmalı, kendi gündemimize odaklanmalıyız. Muhalefetin çapsızlığı ve beceriksizliği ortadayken bizim yapmamız gereken en önemli husus şehrimize ve ülkemize kazandırdığımız hizmetleri vatandaşlarımıza hakkıyla anlatmaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, iftira ve yalanın hızlı yayıldığını ancak ne kadar büyük olursa olsun hiçbir yalanın hakikatler kadar etkili ve ikna edici olmadığını vurgulayarak "Azmin, gayretin ve cesaretin önünde hiçbir engel duramaz. Nitekim çalıştıkça, emek verdikçe, sahte gündemler yerine kendi meselelerimizi odaklandıkça bunun olumlu neticelerini de alıyoruz." diye konuştu.

AK Gençliğin son bir yılda 18-30 yaş arasında olan 180 bin üye kazandığını bildiren Erdoğan, "Sadece son 4 ayda 100 bin gencimiz AK Parti ailesine katıldı. Siyasi partiler içinde açık ara farkla gençlerin ilgi odağı olan parti AK Parti'dir. Kadını erkeği, genci yaşlısıyla halihazırda 11,5 milyona ulaşan toplam üye sayımızı artırmak için tempomuzu biraz daha artıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ek binasının açılış kurdelesini kesti.

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