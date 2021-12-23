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Son dakika! CUMHURBAŞKANI VE ÖZLEM ZENGİN'E 'HAKARET' İLE SUÇLANAN AVUKATA PARA CEZASI - Son Dakika

Son dakika! CUMHURBAŞKANI VE ÖZLEM ZENGİN'E 'HAKARET' İLE SUÇLANAN AVUKATA PARA CEZASI

23.12.2021 07:36

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanına ve AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukat Mert Yaşar hakkında karar çıktı.

Cumhurbaşkanına ve AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukat Mert Yaşar hakkında karar çıktı. Mahkeme Mert Yaşar'ı 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 7 bin lira adli para cezasına hükmederken 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan ise beraatına karar verdi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mert Yaşar katıldı. Müşteki sıfatı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı avukatı temsil etti. Şikayetçi Özlem Zengin ise duruşmaya katılmadı.

Cumhurbaşkanı avukatı Furkan Berk Biberoğlu, Sanığın sözleri müvekkilime yönelik hakarettir. Müvekkilime yapılan eylemleri açık bir şekilde suçtur sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz dedi. Özlem Zengin'in avukatı Habibe Sümeyye Bedavalar ise Sanığın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile katlanılabilir olmayan, ifade özgürlüğü kapmasında olmayacak mahiyettedir. Bu nedenle kamu görevlisine karşı hakaret suçunun oluştuğundan sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz ifadelerini kullandı.

İFADELERİMDE KABİNEYİ ELEŞTİRDİM

Mert Yaşar mahkemede Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini söyleyerek Suç konusu olan tweeti yazdığım tarihlerde, Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi konuşuluyordu. Bu tartışmaya katılmak için paylaşımı yaptım. Yani ifadelerimde kabineyi eleştirdim. Beraatımı talep ediyorum. Olur da ceza verilecekse de avukatlık ve arabuluculuk mesleğime zeval vermeyecek bir ceza verilmesini talep ediyorum dedi.

İFADELERİN, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUM

Karar öncesi son sözü sorulan Yaşar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM'nin kararları çerçevesinde, kullandığım ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini talep ediyorum. Beraatımı talep ediyorum dedi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN 7 BİN LİRA PARA CEZASI

Mahkeme, sanık Mert Yaşar'ın Kamu görevlisine hakaret suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti. Sanığı 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapse mahkum eden mahkeme, cezayı adli para cezasına çevirerek 7 bin TL ödemesine karar verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde mert_yasar kullanıcı ismiyle şüpheli Mert Yaşar'ın hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı anlatılıyordu. İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Milletvekili Özlem Zengin müşteki sıfatıyla yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından sunulan dilekçede, şüphelinin sosyal medya hesabında Özlem Zengin'in fotoğrafının bulunduğu haber metnini paylaşarak ağır hakaret içerikli gayri ahlaki paylaşımda bulunduğu, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin başının Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan olduğunu, şüpheli Mert Yaşar'ın sarf etmiş olduğu menfur ifadelerle Özlem Zengin ile birlikte doğrudan Cumhurbaşkanının hedef alındığı, müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiği ve alenen saldırıda bulunulduğu kaydediliyordu. İddianamede, sanık Yaşar hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçu yönünden Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce kovuşturma izni istendiği ve izin verildiği kaydediliyordu. Paylaşımın içeriğine göre Cumhurbaşkanına hakaret ve Kamu görevlisine hakaret suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edilen Mert Yaşar, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 23 Şubat'ta tutuklanmıştı. İddianameyi kabul eden mahkeme tensiple birlikte sanık Mert Yaşar'ın delillerin toplanmış olması, delillere etki edemeyeceği, kaçacak ya da saklanacağı şüphesini doğuracak eylemde bulunmadığı, tutukluluğun devamının ölçülü olmayacağı gerekçesiyle 19 Mart'ta tahliyesine karar vermişti.

Son dakika! CUMHURBAŞKANI VE ÖZLEM ZENGİN'E 'HAKARET' İLE SUÇLANAN AVUKATA PARA CEZASI
Son dakika! CUMHURBAŞKANI VE ÖZLEM ZENGİN'E 'HAKARET' İLE SUÇLANAN AVUKATA PARA CEZASI
Son dakika! CUMHURBAŞKANI VE ÖZLEM ZENGİN'E 'HAKARET' İLE SUÇLANAN AVUKATA PARA CEZASI
Son dakika! CUMHURBAŞKANI VE ÖZLEM ZENGİN'E 'HAKARET' İLE SUÇLANAN AVUKATA PARA CEZASI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! CUMHURBAŞKANI VE ÖZLEM ZENGİN'E 'HAKARET' İLE SUÇLANAN AVUKATA PARA CEZASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! CUMHURBAŞKANI VE ÖZLEM ZENGİN'E 'HAKARET' İLE SUÇLANAN AVUKATA PARA CEZASI - Son Dakika
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