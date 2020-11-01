Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İzmir'deki deprem) Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması...

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İzmir'deki deprem) Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( İzmir'deki deprem) Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması planlanıyor."

Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: '(İzmir'deki deprem) Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması... - Son Dakika

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