Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
16.12.2020 17:53
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'ın "Bağımsızlık Günü"nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'ın "Bağımsızlık Günü"nü kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. 29 yıl önce Kazak yurdu bağımsızlığını ilan ettiğinde onu ilk tanıyan Türkiye olmuştu. Köklü tarihi ve kültürel bağlarımızı güçlendirmeye ve her alandaki iş birliğimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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