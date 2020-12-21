Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kürsüde rahatsızlandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kürsüde rahatsızlandı
21.12.2020 12:35
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesinde konuşma yaptığı esnada rahatsızlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesinde konuşma yaptığı esnada rahatsızlandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesinde rahatsızlandı. Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
(Derya Yetim/İHA)
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