Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Aşık Veysel'i andı

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, vefatının 48. yılında rahmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, vefatının 48. yılında rahmetle yad etti. Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda, iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Bizlere gönül gözüyle görmeyi öğreten halk ozanımız Aşık Veysel'i, vefatının 48. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Politika, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Aşık Veysel'i andı - Son Dakika

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