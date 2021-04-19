Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kayra Sayit'i tebrik etti.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Kayra Sayit'i yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, finalde Fransız Lea Fontaine'yi ipponla yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Kayra Sayit'i kutladı - Son Dakika