Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'nun tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'nun tepki Açıklaması
10.01.2021 21:03
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle tepki gösterdi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. Milletimiz bundan önceki her seçimde olduğu gibi bu sözlere hak ettiği cevabı yine sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.
?
Son Dakika Irak'ta hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına dönüştü: 1 ölü, 33 yaralı Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'in seçim vaadi, 'İslam'dan Arındırma Bakanlığı' oldu Uçuş sırasında taşkınlık yapan Trump destekçilerine pilottan ıssız bir yere bırakma tehdidi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ceza verdi Okan Buruk'tan Fatih Terim'e Visca ve İrfan Can için resmi teklif yok Son Dakika: Türkiye'de 10 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi ABD'de silahlı saldırgan katliam yaptı: 5 ölü, 2 yaralı Son Dakika: Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı