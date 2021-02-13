Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Nijerya'da korsanlardan kurtarılan gemicilere ilişkin açıklama Açıklaması
13.02.2021 22:45
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijerya açıklarında kaçırılan "Mozart" adlı geminin kurtarılan mürettebatına ilişkin, "Evlatlarımıza geçmiş olsun, ailelerine ise gözünüz aydın diyorum.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijerya açıklarında kaçırılan "Mozart" adlı geminin kurtarılan mürettebatına ilişkin, "Evlatlarımıza geçmiş olsun, ailelerine ise gözünüz aydın diyorum. Onları çok sevdikleri vatanlarında milletçe bekliyor olacağız." ifadesini kullandı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Deniz haydutlarınca kaçırılan 15 denizcimiz yürütülen temas ve çalışmalar neticesinde bugün sağ salim Abuja Büyükelçiliğimize getirilmiştir. Evlatlarımıza geçmiş olsun, ailelerine ise gözünüz aydın diyorum. Onları çok sevdikleri vatanlarında milletçe bekliyor olacağız."
Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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