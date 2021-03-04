Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın eşi ve ablasına taziye telefonu - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın eşi ve ablasına taziye telefonu
04.03.2021 23:05
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın eşi Ziynet Erbaş ve Yozgat'ta yaşayan ablası Gülten Ünal ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın eşi Ziynet Erbaş ve Yozgat'ta yaşayan ablası Gülten Ünal ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Oktay, görüşmede, hayatını vatan ve milletin müdafaasına vakfeden Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden duyduğu büyük üzüntüyü ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
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