Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki terör saldırısına tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki terör saldırısına tepki Açıklaması
02.01.2021 17:51
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Somali'de bir Türk firmasına yönelik menfur terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Somali halkına yardımdan başka bir saikleri olmayan vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
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