Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'te şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu - Son Dakika
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'te şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu

28.04.2022 22:03
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'te şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'te şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'te şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

Oktay, Gaziantep Belediyesince düzenlenen iftar programına katıldı. İftarın ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdiği sırada küçük bir kız çocuğu Oktay'ın yanına geldi. Küçük kız ile konuşan Oktay, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu sırada mikrofonu eline alan ve ihlas suresini okuyan küçük kız, salondakileri şaşırtırken, babası başta olmak üzere herkes için dua etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'te şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'te şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'te şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'te şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'te şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'te şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu - Son Dakika


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