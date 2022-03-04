Son dakika haberleri! NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile görüştü

04.03.2022 09:26

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ile bir araya geldi.

Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu 12'nci Dönem Toplantısı'nın yapılacağı Başbakanlık binasında bir araya gelen Oktay ve İsmailov, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İsmailov, Oktay'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Gösterdikleri misafirperverlikten ötürü İsmailov'a teşekkür eden Oktay, "Ata diyarım, altın yurt Nur Sultan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Son dakika haberleri! NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile görüştü
Son dakika haberleri! NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile görüştü
Son dakika haberleri! NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile görüştü
Son dakika haberleri! NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile görüştü
Son dakika haberleri! NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile görüştü
Son dakika haberleri! NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile görüştü
Son dakika haberleri! NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile görüştü
Son dakika haberleri! NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile görüştü

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile görüştü - Son Dakika


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