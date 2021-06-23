Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kovid-19 aşı desteği) Şu ana kadar da 340 bini buldu" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ersan Saner ile görüştü. (2)

"(Pandemiyle mücadelede KKTC'ye destek) Türkiye olarak biz en başından beri zaten her türlü desteği vereceğimizi ifade etmiştik. Bu sözümüzün de sonuna kadar zaten arkasında duracağımızı bütün Kıbrıs halkı da oradaki Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz de yakinen biliyor zaten. Türkiye bir söz verirse arkasında durur"

"(Kovid-19 aşı desteği) Türkiye aşıya ulaştığı anda Kıbrıs'a da ulaştırılacağı ile alakalı hamdolsun, şu ana kadar da 340 bini buldu"