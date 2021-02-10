Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu'nu ziyaret etti.

KKTC'ye çalışma ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Meclis Başkanı Sennaroğlu ile Cumhuriyet Meclisinde bir araya geldi.

Oktay, burada yaptığı açıklamada, yeni seçilen Meclis Başkanı Sennaroğlu'nu tebrik ederek, görevinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Yoğun bir ekip, gündem ve projelerle KKTC'ye geldiklerini aktaran Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kısa bir süre sonra düzenlenmesi planlanan, garantör devletlerin de katılacağı Kıbrıs konulu 5+1 konferansı öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüştüklerini ifade etti.

Oktay, "Yarın da KKTC hükümeti ile çok daha yoğun, proje, bütçe ve altyapıların geliştirilmesi odaklı, kısaca KKTC'nin inşa ve ihyası temelli görüşmelerimiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da heyetimizde, bundan sonra kendisini ve heyetini (KKTC'de) çok daha sık görüyor olacaksınız inşallah." dedi.

Türkiye ve KKTC'deki belediyelerin çok daha güçlü çalışması gerektiğinin altını çizen Oktay, altyapının geliştirilmesi için Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinin birlikte çalışabilmesi için ciddi projeler olduğunu kaydetti.

"Dijital dönüşüm faaliyetleri KKTC'de de vatandaşlara yansısın istiyoruz"

Oktay, KKTC'deki dijital dönüşüm faaliyetlerine de ağırlık verileceğini belirterek "Yoğun dijital dönüşüm faaliyetleri de Türkiye'de olduğu gibi, KKTC'de de vatandaşlara yansısın istiyoruz. Bunun, özellikle salgın dönemindeki kamu hizmetlerinin, aynı zamanda da özel sektörün de işlerini çok daha rahat yürütebilmeleri açısından kritik olduğunu gördük. Bu tecrübeyi KKTC hükümetinin talebi doğrultusunda KKTC'de de paylaşalım istedik." dedi.

KKTC ile Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde olduğunda kimsenin önünde duramayacağını belirten Oktay, milletin iradesinin temsil edildiği meclislerin birlik ve beraberlik içinde olmasının "çılgın Türkler"in işini daha da kolaylaştıracağını söyledi.

Oktay, "Yapmak istediklerimizle ilgili yapısal dönüşümler çok önemli, bu yapısal dönüşümlerin gerçekleşeceği yer de burası. Sizden özellikle bu beklentimizi bir kez daha ifade etmek üzere buradayız. Kıbrıs görüşmelerinde de Meclis'in göstereceği irade, Cumhurbaşkanı Tatar'ın ve Türkiye'nin KKTC ile göstereceği dayanışmayı çok daha güçlü kılacaktır. Bu anlamda Meclis'in sesinin daha güçlü, dinamik ve net bir şekilde çıkıyor olması bizi de mutlu edecektir." diye konuştu.

"Ana vatan Türkiye'nin mali katkısı hayati önem arz ediyor"

Meclis Başkanı Sennaroğlu da göreve seçilmesinin ardından kendisine yolladığı tebrik mesajından dolayı Oktay'a teşekkürlerini iletti.

Oktay'ın ziyareti sırasında Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde yapılacak çalışmalar için başarılar dileyen Sennaroğlu, "Mali İşbirliği Protokolü sayesinde KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durması bakımından, ana vatan Türkiye'nin mali katkısı hayati önem arz ediyor. Özellikle pandemi döneminde Türkiye'nin sağladığı destek ve sağlık alanındaki yardımlar için Türkiye hükümetine ve diğer yetkililerine halkımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

Sennaroğlu, Türkiye'nin de desteğiyle geliştirilecek e-devlet projesiyle KKTC'nin dijital çağı yakalayacağına inandığını belirtti.

KKTC'deki karayolları altyapısının geliştirilmesi projesiyle ülkedeki ulaşım ağının dünya standartlarını yakalayacağını söyleyen Sennaroğlu, Oktay'ın özellikle Ekonomik Örgütler Platformu ile yapacağı bire bir görüşmelerin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Oktay'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.