İSKELE- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Bafra köyünde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin Bafra köyünü ziyaret etti

Oktay, İskele bölgesindeki köyü ziyaretinde, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli tarafından karşılandı.

Bafra köyündeki meydanda halkla sohbet eden Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı'nın ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'yi ziyaret edeceğini hatırlatan Oktay, ziyaretin birlik ve beraberlik açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Oktay, şunları kaydetti:

"Bu inançlarımızda, değerlerimizde gelenek ve göreneklerimizde de vardır. Bayramı memlekette yakınlarınızın yanında geçirirsiniz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın bayramda buraya geliyor olmasının ziyaretin çok ötesinde anlamı var. Buraya geldiğimizde biz başka bir yere gitmiyoruz. Kendi evimize, yuvamıza, kardeşlerimize, memleketimize geliyoruz. Siz de Türkiye'ye geldiğinizde aynı şeyi yapıyorsunuz."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni değerlendirirken gerek Avrupa Birliği gerek başka ülkelerin bunu çok iyi bilmesi gerektiğinin altını çizen Oktay, "Herhangi iki devlet arasındaki bir işbirliği olayı değil. Bizim dediğimiz gibi tekliğin göstergesi bu. Dolayısıyla burada Kıbrıs Türkü'nün Kıbrıslı kardeşlerimizin tırnağına zarar gelirse, bütün Türkiye ayak kalkar ve gereğini yapar." ifadesini kullandı.

En büyük taleplerin yollarla ilgili olduğunu belirten Oktay, yolların yapılacağı sözünü verdiklerini söyledi. Karpaz bölgesindeki çalışmaların da en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Oktay, KKTC'ye ayak basar basmaz yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığını aktardı.

Oktay, Türkiye'deki dijitalleşme tecrübesinin de KKTC'ye aktarılacağını belirterek, sürecin gelişerek devam edeceğini kaydetti.