Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var....
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz."
fuat oktay, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 22:25 - Kaynak: AA
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